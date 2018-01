Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dérbi entre Benfica e Sporting custa mais de 20 mil euros em multas

Benfica paga mais de 15 mil por arremesso de tochas incandescentes. Leões castigados por explosões.

Por Lusa | 19:25

O dérbi entre Benfica e Sporting (1-1), disputado a 3 de janeiro, deu origem a mais de 20 mil euros em multas, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, divulgado esta quarta-feira.



A fatia maior do bolo recai sobre o Benfica, que terá de desembolsar um total de 15.643 euros, mais de sete mil euros pelo arremesso de tochas incandescentes para o relvado, além de 6.310 euros pela deflagração de um total de 23 engenhos pirotécnicos durante o encontro.



Do lado dos 'leões', a detonação de 20 engenhos pirotécnicos levou a uma multa de 5.160 euros.



No Feirense-FC Porto (vitória dos 'dragões' por 2-1), o arremesso de cadeiras para o relvado por parte de adeptos visitantes levou a uma coima de 7.650 euros, numa 'ficha' dos 'azuis e brancos' que excede os 10 mil euros.



O adjunto do Rio Ave, Jorge Maciel, foi condenado a 10 dias de suspensão e a uma multa de 1.913 euros, por palavras dirigidas ao árbitro do desaire em casa do Sporting de Braga (2-1).



O treinador do Santa Clara, Carlos Pinto, foi punido com 10 dias de suspensão por palavras dirigidas ao árbitro da receção ao Académico de Viseu (0-0), além de uma multa de 893 euros.



A mesma punição foi aplicada ao técnico do Benfica B, Hélder Cristóvão, na sequência da visita ao terreno do FC Porto B (3-1), e ao coordenador técnico do Leixões, Pedro Taborda, por palavras na vitória frente ao Famalicão (1-0).



Também Bruno Maruta, dirigente do Benfica B, foi condenado a cumprir 16 dias de suspensão, por "atitude incorreta perante a equipa de arbitragem".



Lista de jogadores suspensos:



II Liga:



- 1 jogo:



Bruno Tabata (Portimonense)



Kléber (Estoril)



II Liga:



- 2 jogos:



Francisco Ferreira (Benfica B)



- 1 jogo:



Júnior (União da Madeira)



Daniel Marques (Famalicão)



Renato Reis (Sporting Covilhã)



Luís Pedro (Penafiel)



Gedson Fernandes (Benfica B)



Diogo Dalot (FC Porto B)



Diogo Leite (FC Porto B)



Mauro (Nacional)



Paulo Silva (Real)



Ricardo Tavares (Oliveirense)



Diogo Ramos (Varzim)



Sandro Cunha (Varzim)