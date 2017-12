Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dérbi entre Moreirense e V. Guimarães intenso até ao final

Douglas teve uma falha infantil e deixou os cónegos em vantagem.

Por Abel Sousa | 19.12.17

O Moreirense venceu esta segunda-feira o vizinho V. Guimarães (2-1) e deixou o último lugar da Liga.



Até aos 16 minutos o jogo não teve qualquer momento relevante, até que um erro crasso de Douglas, que esbarrou a bola em Cádiz, colocou o Moreirense em vantagem.



O Vitória tentou reagir, mas, com mais espaços nas transições, os cónegos podiam ter feito o segundo por Bilel (27’). Aos 33 minutos, Jhonatan impediu o empate num remate de Tallo e no contra-ataque fulminante, com quatro para dois, tudo foi bem feito até à conclusão perfeita de Arsénio para o 2-0.



A vantagem ao intervalo premiava a equipa com melhor plano de jogo. O técnico vimaranense Pedro Martins lançou na partida Kiko e Rafael Martins para o segundo tempo, mas seria Neto a desperdiçar de forma flagrante o 3-0 para o Moreirense, antes de Jhonatan negar, brilhantemente, o golo a Rafael Martins.



Aos 66 minutos, Nuno Almeida assinalou grande penalidade por braço na bola de Alfa Semedo, mas, depois de analisar o lance através do VAR, reverteu a decisão.



No Vitória, Kiko foi expulso pouco depois, mas Raphinha ainda faria o 2-1, deixando a incógnita no resultado até ao final de um dérbi emocionante.