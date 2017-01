Dérbi minhoto sem favoritos

Já o Sp. Braga é 3º (36 pontos) e luta por um lugar no play-off de acesso à Liga dos Campeões. E Pedro Martins tem noção das dificuldades que vai encontrar. "Todos os plantéis estão identificados com todos. Sabemos os aspetos mais fortes e menos fortes dos adversários."



O médio Vuckevic, que falhou os últimos dois jogos, está de regresso à lista de convocados do Sp. Braga.



O Vitória de Guimarães desloca-se este domingo (20h15) ao terreno do Sp. Braga em mais um dérbi do Minho, jogo da 18ª jornada da Liga.Contabilizam-se 52 vitórias para cada lado e 28 empates no total dos 132 jogos entre os dois clubes minhotos. É sem surpresa que Jorge Simão, técnico dos bracarenses, não destaca nenhuma equipa como favorita. "É um dérbi. E num dérbi o favoritismo esfuma-se. É um jogo em que a componente emocional prevalece ", afirmou.Do outro lado, Pedro Martins, treinador dos vimaranenses, acredita que este encontro vai ser decidido pelo oportunismo nas alturas certas. "É um jogo especial pelo que circula no exterior. Temos de ter um enorme controlo emocional. Estes momentos são importantes, porque temos de tirar proveito dos detalhes."