"Dérbi? Tenho é de pensar no jogo com o Boavista"





O treinador leonino demonstra respeito absoluto pelos colegas de profissão. "Ao longo destes anos tenho tido batalhas de comunicação com os meus rivais. Depois desses interesses desportivos há o respeito e a amizade, portanto é uma batalha que é isso mesmo. Depois do jogo, quando estás fora do contexto, respeito toda a gente."



Afastado do relvado desde 18 de fevereiro (contra o Rio Ave), o capitão Adrien Silva recuperou da lesão num joelho e foi convocado por Jorge Jesus.



Dentro de duas jornadas, o Sporting recebe o Benfica, mas Jorge Jesus garante que o foco da equipa está na receção ao Boavista para o campeonato, hoje, às 20h30."Tenho é de pensar no jogo de amanhã [hoje] com o Boavista. O que é que me importa o dérbi se o jogo amanhã [hoje] não nos correr bem? Isso é que me importa", referiu.Jesus foi confrontado com o tema das cartilhas (documentos que o Benfica alegadamente envia a comentadores afetos ao clube), mas preferiu enaltecer o contributo dos leões no panorama nacional. "Cada um tem o seu ADN e o Sporting tem o seu. Nós temos tido um ADN muito positivo para o melhoramento do futebol em Portugal."