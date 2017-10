Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrota compromete Vitória de Guimarães na Europa

Vimaranenses ainda estiveram a vencer mas o Marselha deu a volta.

Por Abel Sousa | 08:58

O V. Guimarães ainda esteve em vantagem no Vélodrome, mas perdeu com o Marselha por 2-1 em jogo da 3ª jornada da fase de grupos da Liga Europa e ficou praticamente afastado da luta pelo apuramento.



A equipa portuguesa entrou personalizada, não dando espaços ao adversário, e construiu o primeiro momento de perigo por Rafael Martins, na sequência de um livre de Francisco Ramos. O Marselha respondeu no minuto seguinte - Miguel Silva negou, com uma grande defesa, o golo a Ocampos - mas seriam mesmo os vimaranenses a chegar à vantagem.



Aos 17’, Rafael Martins, com um belo golpe de cabeça, concluiu uma jogada de transição rápida executada com régua e esquadro (destaque igualmente para o cruzamento teleguiado de Héldon).



O Marselha despertou e aos 28’ empatou, num remate tecnicamente evoluído de Ocampos. Até ao intervalo, o Vitória revelou dificuldades perante o ímpeto marselhês e em duas ocasiões esteve perto de sofrer novo dissabor.



A supremacia dos franceses manteve-se após o reatamento e Ocampos atirou à barra aos 60’. Numa fase em que a equipa portuguesa parecia mais cómoda defensivamente, Lopez fez o 2-1 com muita facilidade.



Wakaso reagiu aos 84’ e só uma defesa com os pés de Mandanda evitou o empate.