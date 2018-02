Goleada do Liverpool obriga Francisco J. Marques a apagar mão aberta no Facebook

Dretor de comunicação do FC Porto muda imagem na rede social após derrota na Champions.

11:55

A imagem remonta a um célebre 5 - 0 que o FC Porto infligiu ao Benfica. Era o tempo em que André Vilas Boas estava no Dragão e se superiorizava a Jorge Jesus, no comando das águias, na época de 2010/2011.Foi nessa altura que Francisco J. Marque, então um mero adepto dos dragões, atualizou a sua foto de perfil do Facebook. Uma mão aberta, a simbolizar os cinco 'tiros' no rival, passou a ser a foto de apresentação naquela rede social do agora diretor de comunicação do FC Porto.Mas as circunstâncias mudam e quem anda no futebol sabe que os dias felizes de hoje são as amarguras de amanhã. Daí que, no dia seguinte ao FC Porto ter encaixado em casa, perante o Liverpool, a pior derrota da sua história, Francisco J. Marques tenha apagado a sua foto de perfil no Facebook.Que, na manhã desta quinta-feira, se apresentava em branco. O diretor de comunicação talvez espere um dia mais alegre para voltar a pôr uma imagem sorridente.