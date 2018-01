Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desacatos no final do jogo de andebol feminino no Porto

A PSP esteve no local.

01:30

O jogo Académico do Porto-Associação Assomada acabou da pior forma, este sábado.



Duas adeptas do clube visitante dizem ter sido insultadas quando festejavam a vitória (25-23), o que gerou alguma confusão logo estendida às atletas.



A PSP esteve no local.