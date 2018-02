Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descalabro minhoto em Marselha

Golo logo a abrir de Germain condicionou tática arsenalista na primeira mão dos 16 avos de final da prova Matheus.

01:39

Um verdadeiro descalabro foi aquilo que aconteceu ao Sp. Braga em Marselha, hipotecando praticamente as aspirações a estar nos oitavos de final da Liga Europa.



A turma arsenalista entrou a perder no Vélodrome, com o golo madrugador de Germain, que respondeu de forma eficaz a um cruzamento rasteiro de Payet. Mas não foi por começar o jogo a perder que o Sp. Braga levantou a bandeira do adeus à Europa esta temporada.



O jogo de Marselha foi de total domínio da equipa da casa e de estranha apatia por parte dos Guerreiros do Minho. Sendo certo que uma equipa só joga o que a outra deixa jogar, é verdade também que o Sp. Braga jogou menos do que lhe foi permitido.



O resultado de 1-0 ao fim dos primeiros 45 minutos era enganador, atendendo ao volume de jogo e à quantidade de oportunidades gaulesas. No segundo tempo, o Sp. Braga até entrou melhor, mais pressionante, mas, após longa assistência ao guarda-redes Mateus (o melhor do Sp. Braga), os franceses apontaram dois golos de rajada (Germain, que bisou, e Thauvin), entre os minutos 69 e 74, e sentenciaram a partida.



Foi um Sp. Braga macio o que jogou em França. Para virar a eliminatória em Braga (dia 22), só um milagre do Bom Jesus.