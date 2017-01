Deslocação do Sporting a Chaves obriga a cortes de trânsito

O encontro Desportivo de Chaves-Sporting, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai obrigar ao corte de trânsito em várias ruas adjacentes ao estádio municipal, adiantou hoje a Polícia de Segurança Pública de Chaves.



Em comunicado, esta força policial aconselha os automobilistas a acatarem, "com total disponibilidade", as suas ordens e a serem um "órgão facilitador" para não comprometerem a sua segurança.



Outras das recomendações que é dada aos cidadãos é que cheguem com antecedência ao estádio para evitar aglomerados de última hora, estando a abertura de portas marcada para duas horas antes do jogo, assim como estacionar nos parques da cidade e não na envolvente do municipal.









"Verifiquem os bilhetes e desloquem-se à porta indicada", salientou ainda esta força policial.



E acrescentou: "o dispositivo policial implementado é o adequado para garantir toda a segurança e comodidade aos adeptos que se desloquem ao estádio".



O Desportivo de Chaves, na sétima posição, com 23 pontos, recebe o Sporting, na quarta, com 33, no sábado, pelas 18:15, para a 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.



Na terça-feira, os dois clubes voltam a defrontar-se em Trás-os-Montes para os quartos-de-final da Taça de Portugal.



Evitar levar mochilas, malas ou sacos, não chegarem alcoolizados, não terem comportamentos violentos e não levarem armas, engenhos explosivos, correntes de metal, bebidas em garrafas, peças de frutas ou capacetes são outros dos conselhos."Verifiquem os bilhetes e desloquem-se à porta indicada", salientou ainda esta força policial.E acrescentou: "o dispositivo policial implementado é o adequado para garantir toda a segurança e comodidade aos adeptos que se desloquem ao estádio".O Desportivo de Chaves, na sétima posição, com 23 pontos, recebe o Sporting, na quarta, com 33, no sábado, pelas 18:15, para a 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.Na terça-feira, os dois clubes voltam a defrontar-se em Trás-os-Montes para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito