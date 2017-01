Desportivo de Chaves 1 - 0 Sporting

07' - Bas Dost pressiona após um passe de William Carvalho. O Sporting corre atrás do prejuízo.



04' - GOLO DO DESPORTIVO DE CHAVES. Rafael Lopes, de cabeça, inaugura o marcador.



01' - Jorge Jesus está na bancada a assistir à partida. O treinador do Sporting foi suspenso dos relvados por 15 dias.



Adrien Silva está de volta. O jogador lesionou-se na partida com o Feirense, mas já recuperou e vai fazer parte do onze inicial do Sporting diante do Desportivo de Chaves, este sábado.



Também Rui Patrício está de volta à titularidade, naquele que é o primeiro de dois encontros entre os Leões e os Valentes Transmontanos.



Já são conhecidos os onzes iniciais de ambas as equipas.



Onze do Desportivo de Chaves:



Ricardo, Pedro Queirós, Leandro Freire, Carlos Ponck, Nelson Lenho, Rafael Assis, Fábio Santos, Perdigão, Braga, Fábio Martins e Rafael Martins. 00' - Começa a partida no estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira. Há 18 anos que o Sporting não jogava em Chaves.



Rui Patrício, Ricardo Esgaio, Coates, Rúben Semedo, Bruno César, Gelson Martins, William Carvalho, Adrien, Joel Campbell, Alan Ruiz e Bas Dost.



