Desportivo de Chaves vence Nacional

O Desportivo de Chaves subiu esta segunda-feira ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Nacional, por 2-0, no encontro que encerrou a 18.ª jornada da competição.



Braga (30 minutos) e Davidson (45) marcaram os golos dos transmontanos, que somaram o quinto encontro consecutivo sem perder em todas as competições, subindo ao sexto lugar, com 27 pontos.



Sem vencer há cinco jogos no campeonato, o Nacional continua na 17.ª e penúltima posição, com 12 pontos, a três da zona de manutenção.

