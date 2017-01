Desvio de Assis irrita Salvador

O que achou desta notícia?







Assis, médio de 26 anos, vai reforçar o FC Porto na próxima época, depois de ter estado muito perto de assinar pelo Sp. Braga. O desvio final dos dragões deixou irritado António Salvador, líder dos arsenalistas, que pretendia satisfazer já um pedido do treinador Jorge Simão.Na passada quarta-feira, os responsáveis de Sp. Braga e Desp. Chaves tinham chegado a um entendimento, que se estendia também ao atleta. Até que o FC Porto apareceu a perguntar pelo negócio, que rondaria um milhão de euros. Os dragões subiram a parada e com uma adição importante para os flavienses: o jogador poderá manter-se até ao final da época em Chaves. António Salvador já nada pôde fazer - o reforço era pretendido para o imediato.Assis, que tem parte do passe com o empresário Teodoro Fonseca, próximo dos dragões, esteve ontem no Porto a ultimar o acordo que poderá incluir a cedência de um atleta portista aos flavienses. Os azuis-e-brancos garantem uma possível alternativa para a eventual saída de Danilo e evitam o reforço do Sp. Braga, que está no 3º lugar.