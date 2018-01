Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos 24 adeptos de futebol antes do dérbi de Sevilha

Jovens entre 20 e os 30 anos envolveram-se em confrontos.

14:46

Vinte e quatro adeptos dos clubes rivais da cidade de Sevilha foram detidos durante a madrugada de hoje devido a confrontos, horas antes do encontro entre as duas equipas para a liga espanhola de futebol.



Segundo informou a câmara de Sevilha, estes adeptos, todos entre os 20 e os 30 anos, foram detidos às primeiras horas da madrugada por um dispositivo das polícias nacional e local, durante uma luta na ponte Barqueta da cidade de Sevilha.



Os incidentes verificaram-se horas antes de Sevilha e Betis de Sevilha se defrontarem no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, em jogo da 18.ª jornada da liga espanhola.



Tendo em conta o dérbi desta noite (20h45 locais, 19:45 em Lisboa), o jogo foi declarado de alto risco, pelo que foi montado um dispositivo de segurança composto por 900 pessoas, que inclui diversas forças de segurança e de emergência.