Detidos mais dois adeptos do Leicester por distúrbios no centro de Madrid

Na noite de terça-feira, cinco pessoas ficaram feridas e oito foram detidas na sequência de confrontos entre adeptos do Leicester City e a polícia espanhola.De acordo com a agência de notícias EFE, cerca de 70 adeptos do Leicester City, que estão na capital espanhola para assistir ao encontro com o Atlético de Madrid, da Liga dos Campeões, começaram ao início da noite a criar distúrbios também na Plaza Mayor, tendo sido chamada a polícia ao local.Três agentes e dois adeptos do emblema inglês acabaram por ficar feridos sem gravidade, e alguns restaurantes, bares e lojas sofreram danos.Os oito adeptos detidos vão ser presentes a tribunal na quarta-feira, adiantaram hoje fontes policiais. Segundo a agência noticiosa EFE, os oito ingleses continuam nas instalações da Brigada Provincial de Informação.