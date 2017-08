Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos quatro homens por especulação de bilhetes da Supertaça

Partida decorre hoje entre o Benfica e o Vitória de Guimarães.

20:39

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve quatro homens, em Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, por especulação de bilhetes para o jogo da Supertaça de futebol, que decorre hoje entre o Benfica e o Vitória de Guimarães.



Em comunicado, a ASAE, através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, explica que desencadeou uma operação de fiscalização no âmbito da realização do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.



"Como resultado da ação, foram detidos 4 indivíduos, em flagrante delito, em Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, pela prática ilícita de especulação de bilhetes, que se encontravam à venda através da Internet. Foram apreendidos 18 bilhetes, encontrando-se os mesmos à venda por valores que chegavam a ultrapassar o triplo do valor facial", refere a ASAE.



Alguns dos detidos, entre os quais um reincidente, foram já presentes a julgamento em processo sumário, aguardando os restantes ser presentes a tribunal na próxima semana.



"Foi ainda realizada ação de fiscalização no âmbito do combate à contrafação, tendo sido instaurado processo por crime por venda, circulação e ocultação de marca protegida e apreendidos 1.335 artigos diversos contrafeitos", acrescenta o comunicado da ASAE.



O início da partida está agendado para as 20:45 no Estádio Municipal de Aveiro.