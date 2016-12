Detidos suspeitos de planear assalto a casa de Claudio Pizarro

O general da Polícia Miguel Nuñez assinalou que os suspeitos integravam uma organização conhecida por "Los Injertos" (os enxertos) e que foram entregues ao Ministério Público, depois de terem sido acusados de supostas ofensas contra o património (roubo agravado) e contra a segurança pública.

A Polícia Nacional do Peru (PNP) deteve quatro suspeitos que planeavam um assalto à casa do futebolista Claudio Pizarro, na região de Ica, a sul de Lima, informou na quinta-feira o sítio online do diário La República.Os agentes da equipa especializada de investigação da PNP encontraram na posse do grupo um esboço com a morada da propriedade do avançado do clube alemão Werder Bremen.Segundo o comunicado, os detidos, que tinham duas armas de fogo, munições, ferramentas, uma moto e um automóvel, especializaram-se em assaltar propriedades nas imediações das cidades peruanas de Chincha e Ica.