Deus Bolt diz... adeus

Homem mais rápido de sempre quer saída em glória. Corre este sábado a final dos 100 metros.

Por Mário Pereira | 09:26

Usain Bolt, homem mais rápido da história do atletismo e um dos maiores desportistas de sempre, é o centro das atenções do Mundiais de atletismo a decorrer, desde esta sexta-feira, em Londres.



O jamaicano de 30 anos tenta já esta noite (21h45) juntar mais um título à sua vasta coleção na final dos 100 metros. Se o conseguir alcança a 12ª medalha de ouro em Mundiais, a que se juntam mais oito em Jogos Olímpicos. Uma lenda, antes mesmo da retirada anunciada para o termo desta competição. Até lá e para além da final dos 100 metros, Bolt tenta ainda os lugares mais altos do pódio nos 200 metros e na estafeta 4x100 metros. O seu objetivo é retirar-se em glória dos grandes palcos.



A despedida do jamaicano relega para segundo plano tudo o resto, nestes campeonatos, até mesmo o também anunciado adeus de outra estrela, o fundista Mo Farah. Ontem à noite, o britânico de 34 anos venceu a final dos 10 000 metros, conquistando o seu terceiro título mundial na distância. Tenta a despedida dourada no próximo dia 13 (último dia do evento), nos 5000 metros. Prova que já ganhou em outros três Mundiais.