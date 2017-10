Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Deviam proibir os sintéticos”, diz Jesus

Treinador diz que a seguir a jogos naquele piso “parece que os jogadores levaram com um pau”.

Mário Figueiredo | 08:25

Jorge Jesus não escondeu ontem a sua preocupação para o jogo de hoje com o Oleiros, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, devido ao relvado sintético.



"Nunca nos opusemos a ir a Oleiros, tem tudo a ver com o sintético, que não é compatível com uma equipa profissional", disse ontem Jorge Jesus na antevisão ao jogo com a equipa do Campeonato de Portugal.



O treinador leonino vai mais longe e não tem dúvidas de que os sintéticos promovem lesões. Evoca o jogo de Portugal em Andorra. "Não falei com Fernando Santos, mas Ronaldo não foi titular por causa do sintético. No dia seguinte parece que os jogadores levaram com um pau", explicou o técnico.



Já sobre o facto de os rivais Benfica (defronta o Olhanense no Estádio do Algarve) e FC Porto (joga com o Lusitano de Évora no Restelo) jogarem em campos neutros por os terrenos dos adversários não terem condições mínimas, Jesus lembra que assim é deturpado o verdadeiro espírito da Taça de Portugal.



"Claro que sim, mas os clubes têm de ter o mínimo de condições. Assim sendo, acho bem alterar-se o local do jogo. Mas no campo do Oleiros fizeram tudo para lhe dar condições e a FPF aprovou-o e vamos jogar lá. Mas joguei em tantos pelados, nem havia sintéticos na altura, e ainda estou cá. É o que vamos fazer, com todo o gosto em ir àquela terra."



Já sobre a partida, Jesus frisa que não olha para o nome do adversário, mas avisa que vai proceder a mudanças significativas na equipa.



"Os jogadores do Sporting têm é de olhar para a competição em si e para a responsabilidade de serem jogadores do Sporting e de saírem vencedores de todas as competições. A Taça é uma prova com muita responsabilidade, por isso não olho para o nome do clube, mas sim para essa responsabilidade. Com maior ou menor dificuldade temos de nos adaptar e tentar sair vencedores de Oleiros", concluiu.



Sporting doa receita aos bombeiros

"O Sporting vai doar a receita do jogo. Este gesto mostra um sentimento de solidariedade para com os homens e mulheres que dão a vida em prol de outros. O Sporting tentará que os adeptos sejam participantes ativos nesta ajuda a tantos bombeiros por este país", disse ontem Jaime Marta Soares, vice-presidente do Sporting.



O também presidente da Liga dos Bombeiros acredita que esta atitude vai dar início a "uma onda" para que outros também ajudem as vítimas dos incêndios que têm fustigado o País desde o verão.



Bryan Ruiz: "Queria ficar no Sporting"

"A equipa técnica decidiu que não contava comigo. Depois chegaram ofertas com as quais não estava de acordo. Tenho direito a dizer não. Eu queria ficar no Sporting, queria dar o meu melhor lá", disse ontem Bryan Ruiz, internacional da Costa Rica ligado ao Sporting mas afastado da equipa principal.



"Agora esperemos chegar à melhor solução para todas as partes, de modo a preparar-me bem para o Mundial", acrescentou.