Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de atletas russos ficam doentes à chegada da agência antidoping

Entre os desistentes está Natalya Aristarkhova, considerada a favorita nos 3.000 metros barreiras.

15:38

Mais de 30 atletas russos ficaram subitamente doentes ou não começaram a corrida, numa prova em Irkutsk, quando a agência antidopagem daquele país (Rusada) chegou, noticiou esta quarta-feira o portal noticioso Championat.



Os campeonatos de atletismo do distrito federal da Sibéria decorreram no fim de semana, e um total de 36 atletas desistiram de correr após a chegada de controladores da Rusada, alegando que estavam doentes.



Ainda de acordo com o championat.com, um dos atletas que desistiu foi a fundista Natalya Aristarkhova, considerada a favorita nos 3.000 metros barreiras.



"O Comité Disciplinar da Federação Russa de Atletismo (FRA) abriu uma investigação interna", apontou o órgão em comunicado, no qual especificou que pediu à federação regional "informações em relação aos atletas que desistiram" e promete aplicar "as sanções apropriadas".



Sergey Shubenkov, campeão do mundo em 2015 dos 110 metros barreiras, criticou o que aconteceu através da rede social Twitter.



As desistências surgem cerca de meio ano depois da Rusada ter recuperado a permissão para fazer testes e controlos de doping, depois de ter sido suspensa em 2015 pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), devido a um escândalo de doping generalizado na Rússia, relacionado com o período entre 2011 e 2015.



O processo levou à exclusão de dezenas de atletas dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang2018, sendo que a secção de atletismo russa não foi autorizada a competir nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, nem nos Mundiais de atletismo, em 2017.