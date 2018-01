Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diego Costa prestes a voltar ao relvados pelo Atlético de Madrid

Jogador contratado ao Chelsea não joga desde o final da última época.

Por Lusa | 13:48

Os reforços Diego Costa e Vitolo estão convocados para o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei em futebol, entre Atlético Madrid e Lérida, revelou esta terça-feira o treinador 'colchonero', Diego Simeone.



Diego Costa não joga desde o final da última época, devido ao facto de o Atlético Madrid só poder inscrever jogadores neste mercado de janeiro, enquanto Vitolo, que estava emprestado pelo Sevilha ao Las Palmas, foi contratado já em dezembro.



"Estão preparados os dois, tanto o Vitolo como o Diego estão preparados para fazerem parte da equipa, e, por isso, serão convocados para o jogo em Lérida [na quarta-feira]", explicou o treinador da equipa de Madrid.



O técnico argentino desejou que Diego Costa, que regressa ao Atlético Madrid três épocas e meia depois de ter saído para o Chelsea, se reencontre com a equipa e com o seu jogo, considerando que se trata de um jogador importante.



"Conhecemos as características do Diego: é agressivo, intenso, profundo, dá alternativas de ataque, estica a equipa para poder jogar entre linhas. É óbvio que a sua maior virtude é a de ser o companheiro ideal para qualquer um dos avançados", disse.