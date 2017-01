Diretor de clube alemão desaparecido desde sábado

A polícia já revelou que vai utilizar os mergulhadores "assim que a corrente e a situação climatérica o permitam".



O Hamburgo tem utilizado as suas contas oficiais no Twitter e Facebook para apelar a informações sobre o paradeiro de Kraus.



A polícia também espera falar com o motorista do táxi que transportou Kraus do bar para o centro da cidade, antes de o dirigente ter voltado, misteriosamente, ao porto por volta da meia-noite.



"Em Hamburgo há cerca de 6.000 motoristas de táxi que fazem um bom trabalho, então não é possível que um motorista, que é urgentemente procurado como testemunha, ainda não tenha entrado em contato", lamentou o chefe da polícia de Hamburgo, Juergen Schubbert.



O agente lembrou que "falta à sua família um marido e um pai, e a muitas pessoas um amigo e um colega de trabalho".



As autoridades policiais estão a planear o uso de mergulhadores para procurar no Rio Elba o diretor de marketing do clube de futebol alemão Hamburgo, que está desaparecido desde a noite de sábado.Timo Kraus, de 44 anos e pai de duas crianças, desapareceu numa saída noturna na qual, segundo o testemunho de amigos, terá abusado do consumo de álcool num restaurante perto do rio.As suspeitas de queda ao Rio Elba surgem na sequência do último sinal do seu telemóvel ter sido emitido de barco-museu situado na zona marítima da cidade.