Diretor de comunicação do FC Porto ataca Benfica

A revelação surgiu durante o programa Universo Porto, transmitido pelo Porto Canal.

FC Porto e Benfica continuam numa luta acesa dentro e fora dos relvados.Desta vez, foi o diretor de comunicação dos 'dragões' , Francisco J.Marques, que mostrou um suposto documento que o Benfica dará aos comentadores afetos ao clube encarnado com indicações sobre os temas a que devem dar relevo, tanto nos programas de televisão como em rádio."Tenho aqui e posso mostrar. É o documento desta semana. Tem 33 páginas... Uma parte com 22 páginas e outra com 9 páginas. Quem envia isto para os comentadores do Benfica é o Sr. Carlos Janela", disse Francisco Marques, referindo-se às referidas diretrizes que os comentadores do Benfica terão que seguir.