Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor de comunicação do FC Porto com nova suspensão

Francisco J. Marques castigado por 76 dias e multado.

18:45

Francisco J. Marques está a cumprir 44 dias de suspensão mas foi novamente castigado por 76 dias e multado, avança o jornal O Jogo. Este novo castigo está relacionado com críticas às arbitragens de jogos da época passada.



O castigo de 44 dias, decretado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, deve-se a declarações ao Dragões Diário, em 25 e 27 de fevereiro passado. Francisco J. Marques foi também multado em 2.869 euros e a SAD do clube não se escapa igualmente à multa, que ascende a 7.650 euros.



Em causa estão, de acordo com o comunicado, declarações proferidas na 'newsletter' Dragões Diário de 25 e 27 de fevereiro, e relativas a arbitragem de jogos que envolveram Benfica e FC Porto.



Sobre o Benfica-Desportivo de Chaves foi escrito, nomeadamente, que "ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez 'pendant' com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer 'pendant'".



Em 27 de fevereiro, o motivo das declarações é o Boavista-FC Porto e a arbritagem de Fábio Veríssimo: "Só quem não quiser ver é que pode fingir que estas arbitragens não acontecem devido à coação grave e reiterada que é diariamente exercida direta e indiretamente pelo Benfica".