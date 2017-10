Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor desportivo da Juventus suspenso por insultos ao videoárbitro

Fabio Paratici foi esta quarta-feira suspenso por duas semanas e multado em 20 mil euros.

Por Lusa | 04.10.17

Fabio Paratici, diretor desportivo da Juventus, foi esta quarta-feira suspenso por duas semanas e multado em 20 mil euros, devido a "expressões extremamente ofensivas e insultuosas" que visavam o videoárbitro (VAR) após o empate (2-2) contra a Atalanta.



Mario Mandzukic, futebolista croata da Juventus, aumentou a vantagem para os 'bianconeri' na segunda parte, mas o golo acabou por ser invalidado devido a uma falta, fazendo com que a sua equipa perdesse os primeiros pontos nesta temporada.



É a primeira vez que um jogador, treinadores ou dirigentes na liga italiana é banido por insultar o VAR, que foi apresentado esta temporada.



Paratici está banido do campo e dos balneários durante a partida da Juventus contra a Lazio, do internacional português Nani, em 14 de outubro.



A Juventus ocupa o segundo lugar da liga italiana, com 19 pontos, atrás do Nápoles que está em primeiro lugar, com 21.