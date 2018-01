Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor desportivo do FC Porto, suspenso por 15 dias

Luís Gonçalves foi castigado após ter sido expulso no jogo com o Benfica.

Por Lusa | 01:14

O diretor desportivo do FC Porto, Luís Gonçalves, foi suspenso por 15 dias, depois de ter sido expulso após o final o encontro entre o FC Porto e o Benfica, da 13.ª jornada da I Liga de futebol.



De acordo com comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o responsável dos 'dragões' ainda terá de pagar uma multa de 957 euros, além da suspensão de 15 dias.



De acordo com o relatório do árbitro Luís Miguel, no final do encontro, disputado em 01 de dezembro de 2017 e que terminou com uma igualdade a zero, Luís Gonçalves foi expulso por, "junto à porta do balneário da equipa de arbitragem proferir palavras ofensivas e injuriosas, dizendo: 'Isto é um roubo, é uma vergonha'".