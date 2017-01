Dirigente do V. de Setúbal ameaçado de morte

CM, fonte oficial do Sporting afirmou: "Entendemos as declarações do senhor Paulo Grencho como o levantamento de uma suspeição grave. Por isso, uma vez publicadas essas declarações, o departamento jurídico da SAD agirá em conformidade."



Confrontada com as ameaças e com o que Paulo Grencho disse ao, fonte oficial do Sporting afirmou: "Entendemos as declarações do senhor Paulo Grencho como o levantamento de uma suspeição grave. Por isso, uma vez publicadas essas declarações, o departamento jurídico da SAD agirá em conformidade."

O dirigente do V. Setúbal Paulo Grencho tem sido ameaçado de morte através de telefonemas e mensagens e já apresentou queixa na PSP contra desconhecidos. Segundo apurou o Correio da Manhã, numa das vezes em que foi contactado, o indivíduo que lhe telefonou fê-lo através de um número identificado de telemóvel, que já está na posse das autoridades.soube ainda que o diretor desportivo dos sadinos começou a ser ameaçado quando o Sporting foi eliminado da Taça da Liga (1-2, no Bonfim) e exigiu a revogação dos empréstimos de Ryan Gauld e André Geraldes. O V. Setúbal opôs-se, por entender que isso não respeitava o acordo firmado pelos dois clubes no início da época. Os jogadores, porém, acabaram mesmo por sair de Setúbal.Contactado ontem pelo, Paulo Grencho confirmou as ameaças de morte, bem como a queixa que apresentou na PSP de Setúbal. "É de lamentar que um assunto relacionado com o futebol chegue a tal situação. Espero que a direção do Sporting Clube de Portugal nada tenha a ver com as ameaças de que tenho sido alvo. E não fui só eu - também ameaçaram a minha família. Chegaram-me a dizer que eu e a minha família iremos aparecer mortos um destes dias", acrescentou o responsável do V. Setúbal.