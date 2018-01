Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dirigentes da USA Gymnastics demitem-se após escândalo de abusos sexuais

Agressões foram cometidas pelo antigo médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos Larry Nassar.

19:18

A Federação Norte-americana de Ginástica anunciou esta segunda-feira a demissão de três dirigentes da organização, na sequência do escândalo de abusos sexuais cometidos pelo antigo médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos Larry Nassar.



O presidente do Conselho de administração do USA Gymnastics, Paul Parilla, o seu adjunto, Jay Binder, bem como a tesoureira da organização, Bitsy Kelley, estão entre os responsáveis que apresentaram a sua demissão.



A presidente da USA Gymnastics, Kerry Perry, afirmou que estas demissões "permitirão avançar de forma mais efetiva" relativamente à "adoção de mudanças".



Várias atletas de topo dos Estados Unidos, entre as quais a quádrupla campeã olímpica de ginástica Simone Biles, vieram a público denunciar terem sido vítimas de abusos sexuais por parte de Larry Nassar.



Nassar, de 54 anos, que, em dezembro de 2017, foi condenado a 60 anos de prisão por posse de pornografia infantil, declarou-se já culpado das agressões sexuais de que é acusado por Jordyn Wieber, medalha de ouro olímpica em Londres2012, e as colegas na equipa Aly Raisman, Gabby Douglas e McKayla Maroney.