O que achou desta notícia?







9.1% Muito insatisfeito

9.1%





90.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







9.1% Muito insatisfeito

9.1%





90.9% Muito satisfeito pub

Luís Gonçalves, diretor-geral portista, foi expulso pelo árbitro Hugo Miguel, no final do jogo com o Sporting de Braga.O dirigente azul-e-branco foi dos que mais protestou com a equipa de arbitragem.Rui Lowden, team manager dos dragões, também foi expulso, mas na sequência do vermelho mostrado a Brahimi.