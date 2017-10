Divulgados os primeiros nomeados para a Bola de Ouro 2017

Neymar, Sergio Ramos e Luiz Suarez constam na lista de nomes já divulgados.

A revista desportiva France Football está a anunciar, ao longo desta segunda-feira, os nomes dos nomeados para a Bola de Ouro 2017.



Neymar (Paris Saint-Germain), Luka Modric (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Marcelo (Real Madrid) e N'Golo Kanté (Chelsea), são os primeiros nomes divulgados para a corrida ao prémio.



Na segunda lista, divulgada às 11h00, constam Luis Suarez (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Philippe Coutinho (Liverpool) et Dries Mertens (Nápoles).



Uma terceira lista foi tornada pública às 13h00, com mais cinco nomes: Kevin De Bruyne (Manchester City),

Robert Lewandowski (Bayern de Munique), David De Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham) e Edin Dzeko (AS Roma).



Griezman (Atlético de Madrid), Kroos (Real Madrid), Buffon (Juventus FC), Sadio Mané (Liverpoool FC) e Falcão (AS Mónaco) preenchem a quarta lista dos nomeados.



Ao longo dia vão ser divulgados todos os 30 finalistas, entre os quais deve constar o português Cristiano Ronaldo.



