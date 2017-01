"Diziam que já estávamos fora"

O técnico portista adjetivou de "difícil" o jogo de amanhã e elogiou Luís Castro, treinador do Rio Ave que esteve vários anos no FC Porto. "É um Dragão de Ouro", lembrou Espírito Santo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



33.3%

33.3%

66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



33.3%

33.3%

66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

"Já estivemos numa situação pior no campeonato. Todos diziam que estávamos fora da luta. A equipa conseguiu responder e levantar-se. Vamos lutar até ao fim pelo título de campeão nacional." Nuno Espírito Santo garante só ter olhos para o topo e é com esse objetivo de se aproximar do primeiro lugar da Liga que o FC Porto vai encarar a receção de amanhã (16h00) ao Rio Ave."Será importante que o nosso rival mais direto, o líder, jogue [no domingo] com a pressão de estar só a um ponto de distância", referiu o treinador dos dragões, voltando a apelar à importância da fortaleza do Dragão, onde a equipa tem sido bem mais feliz do que fora de casa.Nuno Espírito Santo foi também questionado sobre o alargar da vantagem portista sobre o Sporting, mas voltou a frisar que não olha para baixo: "Nós não estamos na posição que desejamos. É para aí que olhamos. Agora, claro que não desvalorizamos os rivais que estão atrás de nós. Se pudermos reduzir a distância para o líder e aumentar em relação aos outros, é nossa obrigação fazê-lo."