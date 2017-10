Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Doeu dar o prémio a Ronaldo”

Maradona lamentou a derrota do compatriota Messi.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:46

Doeu-me dar o prémio ‘The Best’ ao Ronaldo e não ao Messi." Diego Maradona, antigo jogador de futebol que atualmente trabalha para a FIFA, lamentou a derrota do compatriota para CR7, que foi eleito o melhor jogador do Mundo de 2017, em Londres.



O argentino, na companhia do brasileiro Ronaldo, anunciou o nome do português na gala de segunda-feira, e entregou o prémio ao avançado do Real Madrid. Apesar de ter felicitado Cristiano Ronaldo com um forte abraço, não escondeu a tristeza por Messi ter ficado atrás do português. Os dois craques somam cinco prémios de melhor jogador do Mundo cada, mas Maradona está confiante de que haverá nova oportunidade para ‘La Pulga’: "Ainda tem uma vida pela frente."



Maradona e Messi cumprimentaram-se efusivamente na cerimónia, pondo um fim aos rumores que davam conta de uma relação fria entre ambos.