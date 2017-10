Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois mil apoiam Vitória de Guimarães em Marselha

Invasão à cidade do Sul de França em jogo da Liga Europa.

Por Filipe António Ferreira | 09:56

"Os dois mil adeptos que vamos ter em Marselha são o reflexo da nossa força", disse ontem Pedro Martins, técnico do V. Guimarães, na antevisão do jogo de hoje com o conjunto gaulês em partida da 3ª jornada do Grupo I da Liga Europa.



O técnico dos vimaranenses revelou que os jogadores estão cientes das dificuldades que vão encontrar no mítico Estádio Vélodrome: "Estamos preparados e sabemos o que vamos encontrar no nosso adversário, mas penso que vamos ter uma noite à Vitória."



Martins reconhece a importância do jogo com o Marselha até porque o V. Guimarães ocupa o último lugar do grupo com apenas um ponto. "É um jogo importante que queremos ganhar, mas não é decisivo porque ainda estão 12 pontos em disputa", salientou o técnico.



Já Raphinha, avançado brasileiro dos minhotos, assumiu que um bom resultado com o Marselha será importante para "ganhar a confiança" dos adeptos.



Ontem, à partida para Marselha, Júlio Mendes, presidente do clube, mostrou-se confiante num triunfo.