Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Domingos Paciência deixa o Belenenses

Treinador e SAD chegaram a acordo esta terça-feira. Silas é o novo treinador.

17:08

O treinador Domingos Paciência deixou o comando técnico do Belenenses por comum acordo, revelou esta terça-feira fonte da SAD dos 'azuis' à agência Lusa, adiantando que o antigo futebolista Silas será o novo treinador.



Domingos Paciência, de 49 anos, assumiu o comando técnico na parte final da época 2016/17, depois de ter orientado União de Leiria, Académica, Sporting de Braga, Sporting, Deportivo, Kayserispor, Vitória de Setúbal e APOEL.



Já Silas, de 41 anos, vai iniciar a sua carreira de treinador, depois de ter terminado a carreira de futebolista no Cova da Piedade, na época passada. Além da formação almadense, o antigo médio defendeu vários emblemas, entre os quais, Belenenses, União de Leiria, Marítimo e Atlético, tendo já orientado o treino desta terça-feira.



Na quarta-feira, será realizada uma conferência de imprensa para apresentar Silas como novo treinador, altura em que deverão ser revelados mais pormenores em relação ao vínculo do técnico.



Após 18 jornadas, o Belenenses, que não vence há oito jogos, ocupa o 11.º lugar do campeonato, com 19 pontos.