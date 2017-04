Dortmund homenagea Bartra antes do início do jogo com o Mónaco

Bartra, que foi operado com sucesso à mão direita, viajava no último banco do autocarro, tendo ficado ferido com os estilhaços do vidro traseiro, que partiu com as detonações.



A justiça alemã informou hoje que o ataque contra o autocarro do Borussia Dortmund está a ser investigado como um "atentado terrorista" com "motivações islâmicas", acrescentando que tem dois suspeitos e já deteve um deles.



Os futebolistas do Borussia Dortmund homenagearam esta quarta-feira Marc Bartra, ferido no atentado terrorista ao autocarro da equipa alemã, usando camisolas de apoio ao futebolista espanhol durante o aquecimento para o jogo da Liga dos Campeões com o Mónaco.Antes do início do encontro da primeira mão dos quartos de final da 'Champions' com a equipa francesa, que foi adiado para hoje devido ao atentado de terça-feira, os jogadores do Dortmund usaram camisolas com a mensagem "muita força" e uma imagem do defesa estampada na frente e o nome do catalão, de 26 anos, nas costas.Depois do aquecimento, o público presente no estádio Signal Iduna Park cantou "You'll never walk alone", o conhecido 'hino' do Liverpool e do Dortmund, entre outros.