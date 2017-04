Dortmund perde com o Mónaco um dia depois do ataque

O jogo da segunda mão está agendado para 19 de abril, em casa do Mónaco, que se tornou a quarta equipa a conseguir marcar mais de três golos em jogos consecutivos fora de casa durante a fase 'a eliminar' da Liga dos Campeões, depois do Ajax (1996-1997), do Bayern de Munique (1999) e do Manchester United (2009-2010).