Douglas confessa que acusou doping

Jogador do Sporting assumiu episódio nas redes sociais.

20:09

Foi através das redes sociais que Douglas, defesa brasileiro do Sporting, assumiu ter acusado doping num controlo feito em abril de 2017.

"É com enorme mágoa que informo que, num controlo anti-doping realizado em finais de abril do ano passado, acusei positivo. Em consciência, não tomei nenhuma substância dopante com o objetivo de melhorar artificialmente o meu rendimento desportivo. Aliás, a última vez que fui convocado foi a 28 de janeiro de 2017.", começa por escrever Douglas.

O defesa continua, explicando que tomou um diurético. Não tinha conhecimento de que o remédio que ingeri - um diurético -continha uma substância proibida pela WADA. Fi-lo, ingenuamente, sem consultar ou informar o departamento médico do clube. Quero pedir desculpa ao Sporting Clube de Portugal, aos meus companheiros, à equipa técnica, à equipa médica, à diretoria e a todos os adeptos, por ter involuntariamente cometido este erro. Nunca foi minha intenção, repito, adulterar a verdade desportiva. Assumo o meu erro e por ele peço as mais sinceras desculpas", conclui Douglas na publicação feita no Instagram.

Douglas não é usado por Jorge Jesus desde Janeiro do ano que passou, quando o Sporting perdeu com o Vitória de Setúbal na Taça da Liga (2-1). A última convocação de Douglas remonta a 28 de janeiro de 2017.