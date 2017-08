Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Douglas divide Jesus e Bruno de Carvalho

Lateral-direito do Barcelona foi oferecido ao Sporting por metade dos 10 milhões de euros que os catalães pedem agora ao Benfica.

Por Mário Figueiredo | 08:30

Bruno de Carvalho recusou a contratação do lateral-direito Douglas (Barcelona), apesar deste ter sido oferecido a metade do preço que agora os catalães exigem ao Benfica (10 milhões de euros), apurou o Correio da Manhã.



Jorge Jesus mostrou-se agradado com a possibilidade de contar com o brasileiro, de 26 anos, que na época passada tinha estado emprestado ao Sp. Gijón pelo Barcelona.



Sem espaço na equipa catalã, Jesus viu em Douglas uma oportunidade de ouro para reforçar a lateral direita leonina, que neste momento tem apenas Piccini. O italiano tem demorado a entrar no ritmo que Jesus pretende e tem-se ressentido da carga física da pré-época.



O Sporting já veio a público desmentir o interesse no jogador, mas o CM sabe que este existiu e era do agrado de Jesus.



No entanto, Bruno de Carvalho assumiu o processo da contratação do lateral e o seu scouting vetou a vinda de Douglas para Alvalade, direcionando as preferências para Ristovski (Rijeka). A verdade é que este episódio veio criar alguma fricção entre Bruno de Carvalho e o técnico, a poucos dias do arranque da Liga, já no domingo (18h00), com o D. Aves.



Adversários possíveis na Champions

O Sporting é cabeça de série no sorteio do play-off da Champions (amanhã). Evita o Liverpool, Sevilha, CSKA e Nápoles e joga com uma destas equipas: Nice, Young Boys, Steaua, Basaksehir ou Hoffenheim.



Notícias do Leão

Birmingham devolve Slavchev

O Birmingham City devolveu Slavchev ao Sporting. O médio búlgaro, de 23 anos, não convenceu Harry Redknapp durante o período em que esteve à experiência em Inglaterra, escreveu o jornal ‘Birmingham Mail’.



Leão já tem mais de 160 mil sócios

Sporting ultrapassou ontem a barreira dos 160 mil sócios, atingindo a marca de 160 028 sócios, um número que os dirigentes leoninos acreditam que pode aumentar ainda mais neste mês. O Benfica tem 184 264 sócios (31/12/2016) e o FC Porto 138 mil (2016).