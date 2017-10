Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Douglas, do Vitória de Guimarães, levado ao hospital com traumatismo craniano

Guardião brasileiro, de 37 anos, chegou a perder os sentidos, após um choque com outro jogador do plantel durante o treino da manhã na academia do clube.

Por Lusa | 14:20

O guarda-redes Douglas, do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje transportado para o hospital de Guimarães com um traumatismo craniano, mas vai ter alta, avançou fonte oficial do clube à agência Lusa.



O guardião brasileiro, de 37 anos, chegou a perder os sentidos, após um choque com outro jogador do plantel durante o treino da manhã na academia do clube, de preparação para o jogo de domingo com o Desportivo das Aves, da 10.ª jornada da I Liga.



Os Bombeiros Voluntários de Guimarães, alertados às 10h34, mobilizaram uma viatura com dois elementos para o local e, depois de, na avaliação, terem detetado que se encontrava estável, levaram o jogador para o Hospital Senhora da Oliveira, onde entrou pelas 11h10, confirmou fonte da corporação.



Na sequência dos exames médicos, o guarda-redes vai receber alta ainda hoje, mas vai ser obrigado a 48 horas de "repouso absoluto" e a falhar os trabalhos do plantel durante uma semana, confirmou fonte do clube vimaranense.



Douglas, o jogador mais antigo do plantel vitoriano - cumpre a oitava época consecutiva -, voltou a lesionar-se na semana em que foi reintegrado nos treinos, praticamente um mês depois de ter sofrido uma entorse no joelho no duelo com o Marítimo (triunfo vitoriano por 2-1), da sétima jornada da I Liga, a 24 de setembro.