Douglas e Svilar em estreia na Taça

Jogo com o Olhanense é um teste de fogo para os reforços que têm impressionado Rui Vitória.

Por João Pedro Óca e António M. Pereira | 06:00

Svilar e Douglas, dois dos mais recentes reforços do Benfica, preparam-se para somar os primeiros minutos de águia ao peito na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Olhanense, no próximo dia 14.



O treinador Rui Vitória tem aproveitado a paragem no campeonato devido aos compromissos das seleções para aprimorar os reforços para a estreia que deverá acontecer frente a um adversário mais modesto, do 3º escalão do futebol português, e num duelo, a priori, de menor exigência.



Svilar, guarda-redes belga de 18 anos, já saltou para o banco no último jogo com o Marítimo e deverá prosseguir o processo de evolução com uma inédita chamada ao onze, substituindo Júlio César, titular nos últimos quatro encontros. Rui Vitória está consciente de que vai correr alguns riscos, sobretudo devido ao mau momento da equipa, mas tem confiança de que o jovem estará à altura do desafio.



Na mesma linha de pensamento, o técnico pondera dar o lado direito da defesa a Douglas pela primeira vez esta época. Neste caso, há outros fatores a ter em conta. Desde logo porque Douglas (27 anos) é um jogador mais experiente e foi contratado para entrar no onze assim que estivesse fisicamente apto.



O brasileiro está, aos poucos, a atingir a melhor forma e prepara-se para render André Almeida e começar a dar cartas numa posição delicada do plantel. O brasileiro será testado com o Olhanense de forma a integrar o onze frente ao Man. United, no dia 18 (para a Champions), uma vez que o português está castigado.



PORMENORES

Algarve

O Olhanense-Benfica disputa-se no Estádio do Algarve, em Faro. Inicialmente, o encontro estava marcado para o José Arcanjo, mas o recinto não tem as condições de conforto e segurança ideais.



2 jogos suspenso

André Almeida vai cumprir dois jogos de suspensão na Liga dos Campeões pelo cartão vermelho direto que viu na goleada com o Basileia (5-0). O lateral falha a dupla jornada frente ao Man. United.



Multa de 6000 €

O Benfica foi multado em 6000 euros pelo comportamento incorreto dos adeptos no encontro frente ao Basileia, referente à segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, anunciou ontem a UEFA.