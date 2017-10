Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Douglas e Svilar encantam Rui Vitória

Os dois reforços convencem o treinador nos treinos e serão lançados na Taça de Portugal.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:32

Mile Svilar e Douglas são casos sérios na Luz. Os dois reforços estão a aproveitar o tempo de paragem nas competições, devido aos compromissos das seleções, para se mostrarem ao treinador Rui Vitória. Para já, estão a encantar e a convencer, apurou o Correio da Manhã.



O guarda-redes e o brasileiro estão a aplicar-se nos treinos que antecedem o duelo da Taça de Portugal com o Olhanense, no sábado, e o treinador não podia estar mais satisfeito com o seu rendimento. A dupla tem estreia marcada para o Algarve, onde poderá iniciar um caminho de afirmação na equipa do Benfica em posições que têm criado dores de cabeça ao treinador desde as saídas de Ederson e Nélson Semedo, no verão.



Desde que está recuperado de uma lesão muscular, Douglas começou a mostrar-se em pleno a Rui Vitória e tem impressionado pela forma como sobe no corredor direito, mostrando capacidades fora do comum no um contra um ofensivo. Agora, há uma enorme expectativa para ver o brasileiro em competição e na Luz acredita-se que não terá dificuldades em agarrar a titularidade, em detrimento de André Almeida, nos encontros que se seguem.



Svilar também está a baralhar as contas, no sentido positivo, a Rui Vitória pela qualidade que tem evidenciado nas sessões de trabalho específico a que tem sido sujeito e pela forma como está a superar as expectativas dos responsáveis dos encarnados. Aos 18 anos, parece, para já, demonstrar tarimba para se afirmar na primeira equipa e quer agarrar a oportunidade que o técnico lhe pondera dar na Taça para confirmar a personalidade entre os postes que lhe é reconhecida.



Face à lesão de Júlio César, Bruno Varela começou a época a titular mas perdeu o estatuto para o brasileiro. Nesta altura, Svilar também espreita uma oportunidade e, internamente, já se cria a possibilidade de se tornar na primeira escolha.



Vlachodimos perto de ser anunciado

Odi Vlachodimos deverá ser anunciado nas próximas horas como reforço do Benfica. O guarda-redes alemão de 23 anos deverá assinar um contrato de cinco épocas e estará à disposição de Rui Vitória a partir de janeiro.