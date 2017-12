Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doumbia agarra oportunidade no Sporting

Costa-marfinense mostrou vontade em ficar no plantel ao mostrar garra e golos.

Por Mário Figueiredo | 10:39

Doumbia agarrou com unhas e dentes as oportunidades dadas por Jorge Jesus e só sairá do plantel leonino em janeiro se surgir uma proposta muito vantajosa para os leões, apurou o CM.



O avançado costa-marfinense já tinha guia de marcha passada para sair no mercado de inverno, contudo, a postura aguerrida e os sete golos marcados nos últimos dois jogos que disputou pelo leões fizeram Jorge Jesus arrepiar caminho.



É certo que o hat-trick apontado ao Vilaverdense (campeonato de Portugal) na Taça de Portugal (4-0) e o bis ao U. Madeira (II Liga) na Taça da Liga (6-0) foram obtidos frente a equipas de escalões secundários, mas isso, para Jorge Jesus, não retira o mérito ao jogador. Aliás, Doumbia tem sido um dos exemplos do plantel em termos de trabalho diário. Soube esperar pela sua oportunidade e agarrou-a com golos.

Além disso, a saída de Alan Ruiz vai permitir ao Sporting inscrever mais um atacante. Jesus quer um avançado móvel que complemente Bas Dost e aumente o leque de opções. Os leões estão na liderança da Liga, com os mesmos 39 pontos do FC Porto, e continuam na luta pela Taças de Portugal e da Liga e permanecem nas competições europeias (Liga Europa).



Marcelo a caminho

Marcelo, central do Rio Ave, deve mesmo ser reforço do Sporting já a partir do próximo ano. O jogador tem 28 anos.



Mensagem de Natal

"Com fé na entrada de um novo ano repleto de novas e grandes conquistas", escreveu Bruno de Carvalho nas redes sociais, desejando uma quadra feliz aos sportinguistas.