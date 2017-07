Reforço Doumbia entra a marcar no Sporting

Avançado da Costa do Marfim entrou a marcar, no seu jogo de estreia, vindo do banco.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O reforço costa-marfinense Doumbia marcou ontem o golo da vitória do Sporting sobre o Fenerbahçe, por 2-1, na estreia dos leões no Torneio Festival dos Alpes, capitalizando credenciais junto de Jesus e dos adeptos leoninos.O Sporting entrou bem no jogo, muito provavelmente com a melhor equipa que tem à disposição no estágio da Suíça. É certo que faltam quatro dos habituais titulares (Patrício, William Carvalho, Adrien e Gelson), mas esta equipa mostrou-se aguerrida e solidária. Petrovic cumpriu no lugar de William e Bruno Fernandes até fez esquecer a ausência do capitão Adrien.Na defesa, apenas Coates permanece da época passada, mas Fábio Coentrão e Mathieu ainda podem melhorar o entendimento. Piccini parece mais atrasado na aprendizagem daquilo que Jorge Jesus pretende.Os extremos Bruno César e Iuri revelaram-se ativos e desequilibradores. Na frente, a dupla Alan Ruiz/Bas Dost continua a revelar boa química.Jorge Jesus não tem poupado os jogadores nos treinos e isso pode ter condicionado algumas exibições, mas a verdade é que a equipa já revela mecanismos interessantes. E o primeiro golo leonino é a prova disso. Livre de Iuri Medeiros para Coates, que, de cabeça, assiste Bas Dost junto ao outro poste. Resultado? Golo do Bota de Prata.Os turcos mostraram-se aguerridos. Chegam ao empate por Nabil Dirar, num lance de insistência. E antes do intervalo, viram o reforço Valbuena rematar à trave.Na etapa complementar, apesar da mudança radical da equipa, esta manteve a identidade. Doumbia confirmou o estatuto de matador. Veloz com bola e sempre com a baliza no horizonte. Marcou o golo da vitória ao mergulhar para um cabeceamento à matador. Gelson Dala também entrou bem e viu uma bola embater com estrondo no poste, já perto do final.O Sporting ganhou e hoje há mais, frente ao Valência, em Martigny (19h30)."Para mim foi importante voltar a Portugal, mas o que me convenceu foi o projeto do Sporting, uma equipa que pretende ganhar todas as provas", afirmou Bruno Fernandes em declarações à italiana TMW Radio.O médio de 22 anos comentou a ausência de propostas para permanecer em Itália. "Esta oportunidade surgiu quando estava no Europeu de Sub-21. Em Itália, pensam mais em adquirir jogadores com nome sonante", finalizou.Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, voltou a atacar o Benfica nas redes sociais, focando-se em declarações de Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do clube da Luz. "O Benfica já lidera na área financeira, uma vez que, de acordo com o relatório publicado pela UEFA em janeiro deste ano, o clube que gere detém a medalha da segunda maior dívida da Europa ao nível dos clubes de futebol e, assim, uma das maiores do mundo".O dirigente das águias afirmou que o Benfica quer ser o "líder mundial em ciência desportiva" e Nuno Saraiva ironizou. "É também uma referência internacional. Não se fala de outra coisa em matéria de vouchers, emails, SMS, bruxarias e outras ações obscuras nos corredores do futebol", disse o responsável leonino antes de terminar a publicação: "Mas mesmo bom era que quisessem e fossem capazes de liderar no que às boas práticas diz respeito".