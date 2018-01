Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doumbia entre a China e a Turquia

Leões querem 10 milhões de euros pelo avançado marfinense.

Por Filipe António Ferreira | 08:34

Doumbia está na porta de saída do Sporting. A contratação do colombiano Fredy Montero veio retirar ainda mais espaço ao costa-marfinense, que tem propostas da Turquia e da China.



A SAD leonina também vê com bons olhos a saída do avançado, uma vez que o jogador é um dos mais bem pagos do plantel (ganha quatro milhões de euros anuais brutos). O clube pagou pelo ex-Roma mais de sete milhões de euros, entre prémios de assinatura, comissões e valores de compra e, por isso, quer recuperar o investimento feito.



O preço parece estar estipulado: 10 milhões de euros. O Besiktas já demonstrou interesse no africano, mas nem chega a metade do valor pedido pelos leões. Os chineses, ao que o CM apurou, oferecem um pouco mais, mas ainda longe nas pretensões de Bruno de Carvalho.



Esta temporada, Seydou Doumbia, de 30 anos, leva 18 jogos oficiais realizados, tendo apontado sete golos (nenhum deles na Liga portuguesa).



Defesa Nuno Reis no V. Setúbal

Nuno Reis é o mais recente reforço do Vitória de Setúbal. O defesa, de 26 anos, que fez toda a formação no Sporting, rescindiu contrato com os gregos do Panathinaikos e assinou um contrato válido por duas épocas e meia com os sadinos. O defesa central luso nascido na Suíça regressa agora ao campeonato português, depois de ter representado o Olhanense em 26 partidas, por empréstimo dos leões, na temporada 2012/2013.