Dragão aperta águia

Na segunda parte, só deu FC Porto. A formação de Nuno Espírito Santo dominou a seu bel-prazer, ao ponto de Casillas não ter feito qualquer intervenção difícil. Já Makaridze teve muito trabalho e evitou mesmo uma goleada, com brilhantes defesas. As mais complicadas foram diante de André Silva, que lhe apareceu por três vezes à frente a rematar sem oposição. No minuto 62, porém, após um canto, nada pôde fazer diante do cabeceamento de Marcano, que apareceu solto na área.



Na parte final, já com o reaparecido Kelvin no relvado, a qualidade do futebol azul-e-branco desceu uns furos, mas André André ainda pregou dois sustos, com remates frontais que saíram por cima da barra.



A equipa de Augusto Inácio não se encolheu e continuou a dar muita luta, com Dramé, Boateng e Podence em destaque. Contudo, no minuto 41, na sequência de um canto do Moreirense, Diogo Jota apanhou a bola, armou um contra-ataque e soltou para Corona, na direita. O mexicano rematou em arco, Makaridze defendeu para o lado direito, onde apareceu André Silva, de cabeça, a ampliar para 2-0. Momentos antes do intervalo, Francisco Geraldes fez uma falta escusada sobre Danilo e foi expulso (2º amarelo).

Um FC Porto competente venceu (3-0) ontem o Moreirense, no Dragão, e reduziu para quatro os pontos de desvantagem em relação ao Benfica, líder da Liga. O triunfo dos portistas ajusta-se ao que se passou em campo, embora seja de realçar a forma aguerrida como o Moreirense se bateu, sobretudo na primeira parte.O jogo começou com o FC Porto a desperdiçar uma grande ocasião: Herrera, na direita, centrou com precisão para o isolado Corona, em posição frontal, cabecear ao lado. O Moreirense não se atemorizou e respondeu de imediato com um remate de Francisco Geraldes, na meia-lua, para boa defesa de Casillas.Estava dado o mote para o que aconteceu na primeira parte - aos ataques dos dragões, respondiam os moreirenses com ataques. Os locais, todavia, foram sempre mais perigosos, já que Casillas não voltou a ter grande trabalho, ao contrário de Makaridze, que brilhou num tiro de Diogo Jota e num canto direto de Alex Telles. E no minuto 30 o FC Porto abriu o marcador. Alex Telles marcou um livre em posição frontal e perto da área; Makaridze defendeu com apuros; a bola sobrou para Marcano, na linha de fundo, centrar atrasado para Óliver, na área, que, de primeira e com o pé direito, atirou certeiro.