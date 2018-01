Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão arrasa Águia na II Liga

Benfica B joga uma hora com dez e falha penálti.

Por Mário Figueiredo | 08:01

O FC Porto B venceu este sábado o Benfica B e reforçou a liderança da tabela da II Liga, numa partida que contou com penáltis e expulsões.



Os dragões entraram melhor e colocaram-se em vantagem por André Pereira (18’). O Benfica B esboçou uma reação, mas a expulsão de Ferro (30’) condicionou toda a estratégia da equipa de Hélder Cristóvão. O treinador dos encarnados foi expulso por simular com a mão que a sua equipa foi roubada.



O domínio portista acentuou-se e Dalot acabou por ampliar a vantagem, com um remate indefensável para Zoblin, o melhor benfiquista em campo. O único lance de perigo das águias na primeira parte foi um remate ao poste de João Félix.



Na segunda parte, o Benfica B subiu de rendimento, mas Heriberto falhou um penálti (Dalot fez a falta e foi expulso). Quem não desperdiçou um castigo máximo foi Galeno, que fez o 3-0. As águias reduziram por Nuno Santos (90+2’).



Triunfo justo, num jogo que teve Pinto da Costa na bancada.



Ineficácia castiga minhotos

Sp. Braga B e Sporting B não foram além de um empate sem golos num jogo com poucos motivos de interesse. A jogar em casa, a formação minhota teve mais bola e criou diversas oportunidades de golo.



Mas acaba por ser castigada pela ineficácia dos seus avançados. Destaque também para Stojkovic, guarda-redes da equipa do Sporting B, que com um punhado de boas intervenções evitou a vitória dos minhotos.