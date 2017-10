Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão arrasa frente ao Paços de Ferreira

Equipa de Sérgio Conceição entrou com tudo e cilindrou os pacenses demasiado frágeis.

Por Mário Figueiredo | 02:03

O FC Porto entrou com tudo e cilindrou o P. Ferreira, por 6-1, garantindo a liderança da Liga e colocando ainda mais pressão sobre o Sporting e o Benfica, que só entram hoje em ação.



E foi o P. Ferreira quem pagou a fatura da derrota (3-2) de terça-feira frente ao Leipzig para a Champions. Com uma entrada demolidora, não se sentiu qualquer tipo de cansaço. Apenas uma vontade enorme de manter a invencibilidade na Liga. E o primeiro golo surgiu por Ricardo, uma das alterações efetuadas por Conceição. A jogada demonstrou afinação e o golo foi obtido com classe.



O P. Ferreira ainda empatou por Welthon num lance individual que rematou à entrada da área. Vários erros portistas, com o último a ser atribuído a Herrera. José Sá podia ter feito mais, pois foi um remate de longe, mas houve mais culpados do que ele neste lance.



A reação portista abafou o P. Ferreira que desapareceu do jogo. A velocidade de Alex Telles e Ricardo, o talento de Brahimi e Corona e o instinto matador de Marega fizeram os resto. Felipe com pouco trabalho na defesa aventurou-se no ataque e fez o 2-1. Marega bisou e os dragões chegaram ao intervalo a ganhar por 4-1.



Na etapa complementar, o dragão mostrou-se insaciável de golos. Não levantou o pé. O vídeo-árbitro anulou (bem) um golo a Aboubakar. O 5-1 surgiu por Corona e o resultado final foi estabelecido por Aboubakar.



Um FC Porto demasiado forte para uma equipa pacense desnorteada e sem garra. Os dragões regressaram às vitórias, após a jornada europeia, com uma goleada moralizadora para os próximos desafios.