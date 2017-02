Dragão arrisca jogos sem adeptos

André Silva pontapeia uma das tochas lançadas por adeptos do FC Porto para o relvado, no jogo com o Estoril





Os dragões têm ainda de pagar mais de nove mil euros pelo referido lançamento de pirotecnia e de outros objetos, antes do início da segunda parte e após um golo invalidado a Rui Pedro. O FC Porto já foi multado, nesta época, devido a rebentamento de petardos. O caso segue para a Comissão de Instrutores da Liga e não tem reflexos no clássico de sábado.



O caso é semelhante ao do Sp. Braga, que viu ser-lhe aberto idêntico processo disciplinar após petardos lançados para junto dos jogadores do Moreirense na final da Taça da Liga.

O FC Porto arrisca ser punido com uma pena de um a dois jogos à porta fechada, devido ao lançamento de petardos para o relvado durante a visita (vitória dos dragões, por 1-2) ao Estoril, no último sábado.O Conselho de Disciplina da federação abriu um processo, enquadrando uma das situações - especificamente o petardo que levou à assistência a Moreira, guarda-redes estorilista - no ponto 2 do artigo 181º, relativo a ‘Agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a dez minutos’."Se a agressão [de um sócio ou simpatizante] tiver por objeto elemento da equipa de arbitragem, delegado ou observador da Liga, jogador ou dirigente (...), o clube é punido nos termos do artigo 179º". Ou seja, um eventual castigo "entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos e, acessoriamente, uma sanção de multa".