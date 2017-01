Dragão deixa Sporting para trás

A segunda metade começou com um penálti para os visitantes, numa infantilidade de Layún, que pode agradecer a Jorge Sousa não ter sido expulso. O Rio Ave gelava o Dragão com o 1-2. O cenário ameaçava tornar-se negro e os assobios começavam a tomar conta das bancadas. Seria o pé quente de Alex Telles a salvar o dia.



O lateral brasileiro colocou a bola na cabeça de Marcano e o central imitou o companheiro de posição, Felipe. Era o empate ao minuto 55, ainda com muito para jogar. Porém, não foi preciso assim tanto tempo até – quem mais? – Telles distribuir mais um centro guiado, agora para a cabeça de Danilo. Estava dada a volta ao jogo.



Este é, porém, um FC Porto inseguro e intermitente. A equipa recuou e levou mais um ou outro susto até o miúdo Rui Pedro repor a calma. Como? De cabeça, claro. Então aí, sim, respirar de alívio ao som da música que anima as bancadas nos golos portistas. A pressão passa para o Estádio da Luz, onde está o líder, agora a um ponto.



Num jogo de loucos, ganhou quem usou mais a cabeça. O FC Porto conseguiu dar a volta por cima a um excelente Rio Ave, num encontro que teve de tudo: erros de arbitragem, um frango de Casillas, mudanças no marcador e um lateral a brilhar com três assistências para os cabeceamentos que resolveram o assunto, antes de o miúdo Rui Pedro dar a machadada final.Sem Maxi e com Layún de volta, o FC Porto entrou mal em campo. Aliás, toda a primeira parte dos dragões é merecedora de poucos elogios, muito por culpa do posicionamento tático da equipa de Luís Castro. Roderick teve, aos 16’, a primeira oportunidade e o lance acordou, momentaneamente, a turma de Espírito Santo.Corona falhou isolado, antes de Felipe, em situação de fora de jogo, inaugurar o marcador, antecipando-se de cabeça a Cássio, após livre de Telles, lateral que estava só a aquecer para o que ainda viria. Logo a seguir, Diogo Jota enviou a bola à barra, culminando assim quatro ou cinco minutos de maior intensidade que quase iam chegando para dar vantagem ao FC Porto ao intervalo.