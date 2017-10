Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão dá estádio como garantia à banca

Recinto, totalmente pago, é ativo que serve de garantia para emissões de papel comercial.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Hugo Real | 01:30

A FC Porto SAD deu uma hipoteca do Estádio do Dragão como garantia para emissões de papel comercial junto do Banco Carregosa. O facto está no Relatório e Contas 2016/17, que fará parte da discussão na Assembleia Geral do clube, hoje à noite.



A situação é especificada na secção ‘Empréstimos Bancários e Obrigacionistas’. Com o Dragão todo pago - antecipando a última tranche e tornando-se o primeiro "clube que construiu ou remodelou o estádio no âmbito do Euro 2004 a pagar todos os custos" -, o FC Porto integrou, juntamente com os passes de Danilo e Felipe e valores a receber do AC Milan por André Silva, uma hipoteca do recinto nas garantias de uma primeira emissão de papel comercial de 17,5 milhões de euros, já liquidada em agosto último.



Procedeu-se, segundo o relatório, "a uma nova emissão" no montante de sete milhões, "com vencimento a 15 de fevereiro de 2018" e tendo como garantia o crédito que a SAD "detém sobre o AC Milan, correspondente à segunda prestação [de André Silva]".



"Manteve-se também a garantia por hipoteca constituída sobre o Estádio do Dragão", lê-se. Este será um dos assuntos em discussão, numa altura em que o momento desportivo do FC Porto, líder isolado da Liga, ‘ameniza’ o debate dos resultados do exercício que teve um prejuízo de 35,3 milhões.



Galeno no plantel na preparação para a Liga dos Campeões

O avançado Galeno voltou ontem a fazer parte dos trabalhos da equipa principal naquela que foi a primeira sessão de trabalho a preparar a receção ao RB Leipzig, para a Liga dos Campeões, quarta-feira (19h45, Sport TV1). Soares continua longe do relvado.



A venda de bilhetes para o encontro europeu decorre a bom ritmo.