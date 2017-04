Dragão elogia arbitragem do jogo contra o Belenenses

As imagens do FC Porto - Belenenses





Arbitragens à parte, Brahimi apontou baterias para o título. "Faltam seis finais e tenho de fazer o máximo para alcançar o nosso objetivo. Estou muito bem e pronto para ajudar", disse o argelino ao site do FC Porto. Os dragões começaram ontem a preparar a deslocação a Braga, no próximo sábado.

Fotogaleria 54 Fotos As imagens do FC Porto - Belenenses Acompanhe ao minuto a partida da Liga Portuguesa que se joga este sábado no Estádio do Dragão. Foto MoveNotícias

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

"Que diferença neste jogo para o anterior neste estádio. Desta vez não houve antijogo para lá do razoável, nem erros gritantes da equipa de arbitragem - apesar de dois lances na área do Belenenses que pareceram falta." Foi assim que o FC Porto reagiu ao trabalho do árbitro Fábio Veríssimo na vitória do passado sábado, em casa, diante do Belenenses (3-0).Elogios que contrastam com as queixas à arbitragem e ao comportamento dos jogadores do V. Setúbal no empate (1-1), na 26ª jornada, em que o FC Porto não aproveitou o deslize do Benfica em P. Ferreira para chegar à liderança.A análise dos dragões ao último triunfo é também diferente da que foi feita logo após o clássico na Luz (1-1), na ronda anterior.Nesse duelo, o FC Porto queixa-se de dois penáltis e de um fora de jogo mal assinalado. Este lance é descrito como um "erro grave" de Carlos Xistra.